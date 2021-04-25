السعودية | السعودية تطرح عملة ورقية من فئة الـ200 ريال

شكرا لقرائتكم السعودية تطرح عملة ورقية من فئة الـ200 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طرح البنك المركزي السعودي فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية، وذلك بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي.

ورقة المائتي ريال

وأوضح البنك المركزي أن فئة المائتي ريال سوف يتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم الأحد، إضافةً إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكد البنك المركزي أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة.

ورقة المائتي ريال

ولفت إلى أن تصميم ورقة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية.

وتضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنكليزية.