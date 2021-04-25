السعودية اليوم / هيئة المنشآت تنظم افتراضياً ورشة "الورد الطائفي والتجارة الإلكترونية" بمشاركة قطاعات عدة بالطائف



الطائف 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة اليوم ورشة عمل تحت عنوان " الورد الطائفي والتجارة الإلكترونية - افتراضيا.

وتسلط الورشة الضوء على عدد من الموضوعات الزراعية والطرق والأساليب الحديثة في الري ومعالجة الآفات الزراعية، بمشاركة مجلس التجارة الإلكترونية، وغرفة الطائف، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، وعدد من المنصات التسويقية وبناء المتاجر والتصويرية .

وتستهدف الورشة مُلاك مصانع الورد الطائفي وتهدف إلى تفعيل التجارة الإلكترونية لمنتجي وصُناع الورد واستخدام المنصات للوصول للعملاء ورفع المبيعات.

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03:07ت م

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