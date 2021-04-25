

القاهرة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 912 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 221.570 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.998 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 166.457 حالة .

// انتهى //

02:58ت م

0013



القاهرة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و39 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 221.570 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.998 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 166.457 حالة .// انتهى //02:58ت م0013

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 39 وفاة و912 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.