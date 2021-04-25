من جهته أعرب رئيس المجلس عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

كما أعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لـ«ديبي»: كل التمنيات لتشاد بالسلام والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام