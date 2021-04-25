شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 43 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة الأحساء 43 منشأة تجارية لإخلالها بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات الصحة العامة منذ مطلع شهر رمضان المبارك وحتى اليوم الحادي عشر منه، إضافة إلى رصد 433 مخالفة ومصادرة وإتلاف 1722 كيلوجراما من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة» عبر 5971 جولة رقابية.

خطط وبرامج

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن الأمانة مستمرة في تنفيذ خطط وبرامج المتابعة الرقابية للتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أنشطة ومنافذ الصحة العامة والمتاجر، بالتزامن مع تكاملية الجهود المشتركة للقطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لـ «كوفيد 19».

امتثال والتزام

وبين مدير الإدارة العامة لصحة البيئة د. قاسم الهزوم أن الأمانة ممثلة بإدارة صحة البيئة والبلديات الفرعية تُكثف جهودها في تفعيل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان «ممتثل» والهادفة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى تعزيز برامج وخطط المتابعة الرقابية لأنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية والتأكيد على التزامها بالاشتراطات البلدية وتفعيل النشاط في منصات وتطبيقات التتبع البلدي مثل برنامجي واثق ووقاية ومنصة امتثال، لافتا إلى إصدار وتجديد 3141 شهادة صحية للعاملين في المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وتداول وتصنيع الأغذية خلال الأسبوع الأول من رمضان.