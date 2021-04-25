شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جهات تفتش 35 صيدلية بيطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جولات تفتيشية نفذتها أفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية والمكاتب التابعة لها في كل من محافظتي الخفجي وحفر الباطن بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة التجارة، والشرطة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمانة المنطقة الشرقية، عن زيارة أكثر من 35 صيدلية بيطرية، نتج عنها توجيه 9 مخالفات وإنذارات.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن الحملة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله- لمكافحة التستر والغش التجاري في المنشآت التجارية بالمنطقة وعلى الخصوص الصيدليات البيطرية، التي يمتلكها أطباء بيطريون وافدون، كذلك مراقبة الأدوية البيطرية مجهولة المصدر أو غير المسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو التي لا يوجد لها وكيل مصرح له، كما يأتي دور الفرع في هذه الحملة المشتركة هو الإشراف والرقابة ومتابعة مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة.