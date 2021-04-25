شكرا لقرائتكم خبر عن 1072 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و8 ملايين جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس «السبت»، 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 858 حالة، ووفاة 9 حالات.

وكشفت الوزارة عن أن إجمالي الجرعات، التي تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في المملكة وحتى أمس، بلغ 8.000.000 جرعة، منها مليون جرعة في أقل من أسبوع، عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة، داعية الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق «صحتي» لحماية أنفسهم والمجتمع.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 411.263 حالة، من بينها 9847 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1224 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 394.529 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6887 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا 95.9%، ونسبة الحالات النشطة 2.39%، ونسبة الوفيات 1.67%.

وفيما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض «447»، منطقة مكة المكرمة «236»، المنطقة الشرقية «164»، منطقة المدينة المنورة «42»، منطقة عسير «41»، منطقة جازان «28»، منطقة القصيم «26»، منطقة تبوك «23»، منطقة حائل «20»، منطقة الحدود الشمالية «14»، منطقة نجران «11»، منطقة الجوف «10»، منطقة الباحة «10».