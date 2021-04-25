شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل حوكمة التواصل الاجتماعي بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل دليل حوكمة وتنظيم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الخاص بها، وعقدت على هامش التدشين لقاءها الأول مع منسقي الإعلام بالجامعة.

وذكر مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة م. طفيل اليوسف أن دليل حوكمة شبكات التواصل الاجتماعي يستهدف رفع جودة العملية الاتصالية الشاملة للجامعة، وذلك من خلال ضبط وتنظيم عمليات التواصل الرقمي الرسمية للجامعة في جميع شبكات التواصل ولمنسوبي الجامعة، ووضع مرجعية لهذا الأمر ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، التي تسعى دائما لتحديث المنظومة الإعلامية بما يتوافق مع التطور المتسارع لوسائل الاتصال.

وقدم م. اليوسف شرحا توضيحيا لدليل الحوكمة للمنسقين الإعلاميين بالجامعة، مؤكدا أن اللقاءات في هذا الشأن ستتوالى وستكون بشكل دوري لضمان إنجاح الدليل والهدف المرجو منه.

وأوضح المستشار القانوني أحمد العامر للمنسقين جميع الجوانب القانونية والأسس، التي أنشئ وانطلق منها الدليل، وطرق التعامل القانونية مع الإشكاليات، التي تواجه مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي واستعرض بعضا من أمثلة الجرائم المعلوماتية وعواقبها قانونيا.