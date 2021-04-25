شكرا لقرائتكم خبر عن جولات توعوية لـ «بلدي الشرقية» على المحال التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، تكثيف الجولات الرقابية والتوعوية، لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، والتزام المحلات والمجمعات التجارية، بالأنظمة واللوائح التي أقرتها الدولة والجهات الصحية للتصدي للجائحة. وشدد على أهمية التزام كافة المنشآت التجارية بالطاقة الاستيعابية وأن تتوافر بها ملصقات تتعلق بالتوعية، كالتباعد وتحميل تطبيق «توكلنا» وارتداء الكمامات وتطهير الأسطح وألا يتجاوز العدد النسبة المسموح بها.

وأضاف إنه فيما يخص مراكز المواد الغذائية، يجب الالتزام بأهمية تطهير العربات والأسطح وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أهمية التزام الجميع من أفراد وأسر وكافة أفراد المجتمع بالالتزام بما يحفظ صحة الجميع وأهمية التعاون المنشود من أجل الوقاية. وأوضح أن الجولات التي يجريها المجلس لم تكن رقابية بقدر ما هي توعوية، تهدف لتحفيز المنشآت والمجتمع على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الجولة شملت بلدية الظهران والطواقم الصحية وإدارة المجمع. وقال إنه جرى التأكيد على المحال بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراقبة كافة بوابات المجمع، بالإضافة إلى متابعة إجراءات الدخول للمتسوقين والعمل على تحميل تطبيق توكلنا وقياس درجة الحرارة.

ولفت «الشمري»، إلى أن تنفيذ المجلس سلسلة حملات لتفعيل الدور الرقابي وللتأكد من أعمال بلديات الحاضرة بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما أن الجولات الرقابية تعمل من أجل إيصال الرسالة المنشودة وهي توعية والتزام أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف إن المجلس وضع خططا مع الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ جولات رقابية وتوعوية من أجل الرفع من مستوى وعي المجتمع بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، حرصا على سلامة المجتمع، خاصة في أيام الشهر الفضيل. وأشار إلى متابعة المجمعات والمحال التجارية في حاضرة الدمام، مؤكدا التزام عدد كبير من المحال وخلوها من الملاحظات وهو ما يعكس نسبة ارتفاع الوعي.