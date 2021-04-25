شكرا لقرائتكم خبر عن 937 ألف ريال لـ«إفطار صائم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت جمعية البر بمحافظة جدة جهودها خلال شهر رمضان المبارك، لتنفيذ حزمة من المشروعات الموسمية، واستعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأوضحت الجمعية في إحصائية لها عن أن عدد الأسر المستفيدة من مشروع «إفطار صائم»، الذي بدأت بتنفيذه منذ مطلع شهر رمضان الحالي حتى اليوم، بلغ 1309 أسر بإجمالي 5241 مستفيداً، حيث تم تقديم 4687 قسيمة شرائية لهم بمبلغ 937.400 ريال، في حين تستهدف الجمعية من خلال هذا المشروع الوصول إلى أكثر من 14 ألف مستفيد بإنفاق يتجاوز 2.3 مليون ريال.

وأفادت الجمعية بأنه من خلال هذا المشروع، الذي يستمر حتى نهاية رمضان، جرى تقديم قسائم شرائية إلكترونية وإرسالها للأسر المسجلة في الجمعية من خلال أكواد تصلهم عبر رسائل sms ، يستطيعون من خلالها أخذ احتياجاتهم من المتاجر، التي تعاقدت معها الجمعية.