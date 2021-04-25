شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تثقيفا دوائيا بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الرعاية الصيدلية فعالية توعوية للتثقيف الدوائي بعنوان «دواؤك في رمضان»، في مهرجان ربيع حفر الباطن، واستمرت لمدة ثلاثة أيام.

واستهدفت الفعالية توعية مرتادي المهرجان عن أدوية الأمراض المزمنة وكيفية تعديل الجرعات خلال شهر رمضان مع إرفاق كود يحوي على معلومات مفصلة عنها، بالإضافة إلى الإجابة عن تساؤلاتهم حول تناول الأدوية أثناء الصيام، وما هو تأثيرها في جسم المريض الصائم وكيفية تناولها بهدف ضمان سلامة المرضى وعدم وقوع أضرار عرضية -لا سمح الله- إضافة إلى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمرتادي السوق.