شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 أسرة مستفيدة من مؤونة «بر الفيصلية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مركز الفيصلية التابع لجمعية البر بمحافظة الأحساء توزيع مؤونته الرمضانية لهذا العام، وذلك مع الأيام الأولى للشهر الفضيل.

ولفت مدير الفيصلية فيصل الحرز إلى تغذية بطاقات المستفيدين عبر برنامج «منافذ»، لتمكينهم من صرف المؤونة من مراكز التموين المحددة، وذلك للتسهيل عليهم ومنحهم حرية الاختيار فيما يحتاجونه، مشيرا إلى استفادة 1120 أسرة من المشروع، الذي بلغت كلفته 788 ألف ريال، فيما تم الشروع في توزيع الإفطار الرمضاني، الذي سيمتد طيلة أيام الشهر الكريم.

وأشار الحرز إلى أن المركز يستهدف جمع مليونين ومائتي ألف ريال وهي كلفة المشاريع الرمضانية الموزعة على: المؤونة، إفطار صائم، كسوة العيد، زكاة الفطر، والعيدية. مضيفا إنه تجري الاستعدادات لتنظيم الحملة السادسة والعشرين للتبرع بالدم، التي ستبدأ يوم 17 رمضان بالتعاون بين جمعية البر بالفيصلية والتجمع الصحي بالأحساء وتستمر ثلاثة أيام في مبنى الفيصلية الجديد.

وأكد أهمية دور المتطوعين والبالغ عددهم 180 متطوعا ومتطوعة من مختلف الأعمار ومساهمتهم في تنظيم مشروع «إفطار صائم» وفي بقية المشاريع، ما أدى إلى رفع أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا.