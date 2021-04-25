شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس تطلق «هاكثون» لتعليم القرآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مذكرة تعاون مع أوقاف نورة الملاحي، وذلك تمهيدًا لإطلاق «هاكثون» لتعليم القرآن الكريم عن بُعد بعنوان «برنامجان القرآن»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى السعودية مختص بتعليم القرآن الكريم، وسيقام خلال شهر رمضان المبارك.

ويستهدف الـ«هاكثون» استقطاب المختصين في الحلول البرمجية والتطبيقات والمنصات والمعتنين بالقرآن الكريم على المستوى التخصصي والتقني، وذلك بهدف إيجاد حلول تقنية علمية قابلة للتنفيذ تخدم القرآن الكريم في مجالات قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه، بالإضافة إلى تقديم لقاءات علمية واستشارية وإرشادية، وذلك للتحول للعمل المؤسسي والإسهام في ربط المسلمين بكتاب الله تعالى.

ومثّل الجامعة في توقيع المذكرة عميد شؤون الطلاب د. مسعود القحطاني، ومن جانب أوقاف نورة الملاحي الرئيس التنفيذي م. ماجد العصيمي، وتنص على إقامة «هاكثون» للقرآن الكريم عن بُعد، بالإضافة إلى برامج ودورات وورش متنوعة.

وأوضح د. القحطاني أن المذكرة تستهدف تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات والقدرات العلمية المتوافرة في الجامعة، كذلك الاستفادة من إمكانات أوقاف نورة الملاحي، والتعاون في إقامة البرامج والورش العلمية، التي تخدم القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى المبادرات التقنية المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتعليمه.