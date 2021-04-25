شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم جهود العالم لمكافحة عمل الأطفال بإستراتيجية شاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعمت المملكة كل الجهود الدولية لحماية الأطفال، من خلال إقرارها اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية والمتعلقين بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة وغيرها، فضلا عن وضع إطار مؤسسي متعلق بعمل الأطفال وحمايتهم، وتأسيس مجلس شؤون الأسرة، الذي يضم لجنة متخصصة تعنى بقضايا الطفولة بالمملكة، لأجل دعم وتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والمحافظة على بقائها قوية متماسكة تعنى بأفرادها.

وأرفقت المملكة إعلانا مع وثيقة التصديق على الاتفاقية ينص على أنه وفقا لنظام العمل في المملكة، فإن الحد الأدنى لسن الاستخدام والعمل على أراضيها أو وسائل النقل المسجلة على أراضيها هو سن 15 عاما، ومن ثم يكون العمل الخفيف مسموحا للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عاما وفق الاشتراطات، التي حددتها الاتفاقية.

وحظيت قضية عمل الطفل مؤخرا باهتمام متزايد من قبل واضعي السياسات والأنظمة ومنظمات رعاية الأسرة، وصدقت المملكة في عام 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولي بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.

الإطار المؤسسي

أنشئ مجلس شؤون الأسرة بقرار مجلس الوزراء عام 1437هـ، وجرى تشكيل المؤسسات والإدارات، التي تحمي الطفل، ومن مسؤولياتها التصدي لعمل الطفل من خلال برنامج الأمان الأسري الوطني، والحماية الاجتماعية والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

قاعدة بيانات

وتضم السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال مجموعة من العناصر أبرزها توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال بإنشاء قاعدة بيانات حول عمل الطفل بدعم من منظمة العمل الدولية، واعتماد قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما تشمل تعزيز العمل اللائق للشباب البالغين للسن القانونية للعمل، بجانب تحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية وبناء قدرات المتخصصين في هذا المجال، وتعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال، فضلا عن رفع الوعي حول موضوع عمل الأطفال من خلال تنظيم عدد من الأنشطة التوعوية في هذا الشأن، وجمع المعلومات حول الأخطار والمخاطر، التي تواجه الأطفال، ووضع توجيهات ذات طابع إلزامي بشأن العمل الخفيف للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 15 سنة.

السياسة الوطنية

وتشمل السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، مراجعة التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وإعداد توجيهات ذات طابع إلزامي حول العمل الخفيف، وإضفاء الطابع الرسمي بالأداة النظامية المناسبة، وبناء قدرات مفتشي العمل وضباط الشرطة وغيرهم من الجهات الفاعلة المكلفة بإنفاذ القانون للكشف عن انتهاكات عمل الأطفال ومعالجتها، وكذلك مراجعة الأدوار والمسؤوليات الحالية للجهات الفاعلة ذات الصلة، وتحليل قدرات الجهات المعنية الحالية، وتطوير المواد التدريبية وتنفيذ التدريب.

بناء القدرات

وتتضمن السياسة الوطنية، تعزيز العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، من خلال بناء قدرات مديري القضايا والأخصائيين الاجتماعيين في مجال إدارة قضايا عمل الأطفال، ووضع دليل تدريبي لمديري القضايا حول عمل الأطفال، وتدريب مديري القضايا الاجتماعيين، وإدراج أسر الأطفال المستضعفين في برامج الحماية الاجتماعية القائمة، ومراجعة اختصاصات برامج الحماية، وتعديل البرامج الحالية، وتحديد الأسر الضعيفة، التي لديها أطفال يعملون أو معرضون لخطر عمل الأطفال، وتوفير التوجيه لمديري البرامج، والحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية الحالية خالية من عمل الأطفال، ومراجعة مخططات الحماية الاجتماعية الحالية، ووضع توصيات لضمان عدم استخدام الأطفال في الأشغال العامة وفي برامج الحماية الاجتماعية.

فرص التعليم

كما تشمل البرامج، تعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الأطفال من خلال التحقق من أسباب التسرب المدرسي في الصفوف الثانوية، والتسرب المدرسي بشكل عام، وتطوير التوصيات للحيلولة دون التسرب المدرسي وعمل الأطفال، ودعم المعلمين ومديري المدارس لمراقبة الحضور المدرسي ومساعدة الأطفال المعرضين لخطر التسرب، وتحليل القيود المفروضة على القدرات الحالية، وتطوير المواد التدريبية لمديري المدارس والمعلمين والمستشارين.

مواد التدريب

وتتضمن السياسة أيضا تنفيذ أنشطة التوعية، من خلال تقديم ورش عمل للمهنيين والإعلاميين، وتطوير مواد التدريب والتوعية للعاملين في مجال الإعلام وموظفي منظمات أصحاب العمل والعمال، إضافة إلى رصد وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والموثوقة لمنع أي سياسة أو برنامج يهدف إلى القضاء على عمل الأطفال.

اهتمام متزايد

إلى ذلك، قالت الباحثة في قضايا الطفل والأسرة والعمل الإنساني هوازن الزهراني إن المملكة وضعت الأنظمة والتشريعات التي تضمن حماية الطفل ومنع استغلاله في العمل، مما يؤكد حرص المملكة على توفير البيئة الآمنة والمحفزة للابتكار. وأضافت إن الطفل هو النواة للمجتمع والتي يجب أن تحظى برعاية واهتمام من الجميع بالتربية والتعليم، مشيرة إلى أن المملكة سباقه على كافة المستويات في حماية أبنائها.

وذكر المتخصص في مجال التربية والسلوك والمشكلات الأسرية د. عبدالعزيز آل حسن أن اهتمام المملكة لا ينحصر على فئة عمرية معينة بل يشمل الكبار والصغار والأطفال ذكورا وإناثا في شتى المجالات لتوفير حياة كريمة وآمنة مستقرة، ويزداد الاهتمام بمرحلة الطفولة لأهميتها في البناء الذاتي والشخصي والإنساني من حيث رعايتها والحفاظ على صحتها وتعليمها وثقافتها وتطويرها، ولذلك سنت المملكة، من خلال مؤسساتها الحكومية والأهلية، القوانين والتعليمات لحماية الطفل من الإيذاء والقيام بحقوق رعايته وتربيته والاهتمام به وعدم تكليفه بعمل لا يتناسب مع عمره.

قوانين المملكة تضمن عدم استغلال الصغار بأي شكل

التشريعات توفر بيئة آمنة ومحفزة للابتكار