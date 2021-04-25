شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «ساعة بث» للدروس المترجمة بـ «منارة الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «مبادرة ساعة بث» للدروس المترجمة على منصة منارة الحرمين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام بعدة لغات.

وأشار وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد الحميدي إلى أن الإدارة العامة للغات والترجمة في أتم جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الزوار غير الناطقين بالعربية، والاستفادة القصوى من جميع الخدمات حسب توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة م. مشاري المسعودي أن هذه المبادرة تحتوي على عدة برامج من أهمها: أحكام الزكاة، وترجمة معاني سورة الكهف، واقتباسات من خطب أئمة وخطباء المسجد الحرام، وكذلك عرض سيرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وأدعية مختارة من اقتباسات خطب المسجد الحرام.