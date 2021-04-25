شكرا لقرائتكم خبر عن 600 سلة غذائية ضمن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالسنغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالمعهد الإسلامي العالي بجمهورية السنغال، «600» سلة غذائية متكاملة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين بالمعهد الإسلامي العالي في إقليم لوغا بالسنغال أمس، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا

وجرى تسليم كمية السلات الغذائية بمقر المعهد الإسلامي العالي في لوغا، كما جرى التوزيع على الجمعيات الخيرية بالإقليم، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 6000 شخص طوال الشهر الكريم.