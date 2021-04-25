شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «برمجان القرآن الكريم» بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم مبادرة «برمجان القرآن الكريم»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في تعليم القرآن الكريم، ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية، التي تخدم كتاب الله الكريم بالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي.

وأوضح رئيس الجامعة د. عبدالرحمن اليوبي، أن رعاية أمير منطقة مكة المكرمة لمختلف مناشط الجامعة، تعد حافزاً لمواصلة مجهوداتها في خدمة الوطن وأبنائه، وتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تسعى لاستقطاب المختصين في الحلول البرمجية والتطبيقات والمنصات مع المهتمين بالقرآن الكريم على المستوى التخصصي، وذلك بهدف إيجاد حلول تقنية علمية قابلة للتنفيذ تخدم القرآن الكريم في مجالات قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه، بالإضافة إلى تقديم لقاءات علمية واستشارية وإرشادية، وذلك للتحول إلى العمل المؤسسي والإسهام في ربط المسلمين بكتاب الله تعالى.

وبيَّن عميد شؤون الطلاب د. مسعود القحطاني أن إطلاق هذه المبادرة والمسابقة هو ثمرة للاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين الجامعة وأوقاف نورة الملاحي، والعديد من القطاعات الحكومية والخيرية المعنية، مفيداً بأنه ستكون هناك العديد من البرامج والورش العلمية، التي تخدم القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى المبادرات التقنية المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتعليمه، كما سيتم تدشين الموقع الرسمي لمسابقة التطبيقات والبرامج الإلكترونية، وتم رصد جوائز مالية، وسيتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي، الذي من المزمع إقامته في شهر شوال المقبل.