شكرا لقرائتكم خبر عن 1970 اختبارا لـ 36 ألف طالب بجامعة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت جامعة الباحة 1970 اختباراً عن بعد لـ 36.345 طالبا وطالبة وذلك عبر برنامج «رافد».

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات في مختلف الكليات والتخصصات الأسبوع الثاني أدوا الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1442، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني.

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة إلكترونية، مؤكدة أن الاختبارات قد سارت بكل يسر وسهولة ولله الحمد، بفضل حرص إدارة الجامعة على وضع الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.