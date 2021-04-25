النيابة برئاسة المعجب : خطوات سباقة في التحول الرقمي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

منذ أن دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب منصة المكتب الداخلي الموحد بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة، أصبحت النيابة العامة بهذا قد استكملت مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية نيابة بلا ورق ، تماشيًا واتساقًا مع رؤية 2030 التي يأتي التحول الرقمي أحد مستهدفاتها.

وكتب معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب عبر بوابة النيابة العامة الالكترونية كلمةً هامة جاء فيها مايدعم هذا التوجه بصفته رئيس النيابة:

“إن التطور في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة يعكس رؤيتها في مواكبة العصر، ويرتقي بخدماتها المقدمة، ويسهم في تسهيل كافة الأعمال التي تخدم الوطن والمواطن، وتحقق أهداف النيابة الطموحة، استكمالاً لمسيرة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة، لتأتي موائمة لرؤية المملكة 2030”.

جدير بالذكر أن النيابة العامة تعتمد بشكل كامل المراسلات الإلكترونية، بدلاً عن الورقية، وذلك في كافة عمليات التواصل بين المقر الرئيسي وفروعهاالمنتشرة، وصولًا لدوائر المحافظات ، كل هذا من أجل مرونة العمل واختصار الوقت والإنجاز، ودعمًا للسير نحو التحول الرقمي الذي تطمح له المملكة في رؤيتها ٢٠٣٠، مصدرًا معالي النائب العام الشيخ سعودالمعجب أمرًا معتمدًا يقتضي بتوقف المكاتبات الورقية كافة اعتباراً من تاريخ 8/ 7/ 1441هـ.

هذا التحول الرقمي والتقني في أعمال النيابة، هو مشروع وحيد من ضمن مشاريع متعددة أطلقتها النيابة العامة برئاسة الشيخ سعود المعجب، منجزةً في عمرها القصير الكثير من القرارات والمبادرات والخطوات السباقة، والتي شملت الاستجوابات، ورقابة السجون، والاجتماعات المرئية، وغيرها من خطوات حثيثة حققت مرحلة (نيابة بلا ورق) في نقلة نوعية أشاد بها الكثير ولمسها المستفيدون، ومحققةً لرؤية الوطن في التحول الرقمي لكافة قطاعات وأجهزة الدولة.

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