اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

حماية المدنيين والأعيان المدنية:

وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وندد تحالف دعم الشرعية، باستمرار محاولات الميليشيات الحوثية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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