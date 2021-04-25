اعتبارا من الخميس المقبل السعودية تطبق شروط السفر الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق شروط السفر الجديدة في ظل استمرار جائحة كورونا العالمية، وأكدت الهيئة في تعميمها على الناقلات الجوية الوطنية أن تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين التقيد به، وأوضحت الهيئة أنه يجري حاليًا العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة، والتنسيق في ذلك مستمر من أجل الربط الإلكتروني فيما بينها لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي يجب أن تكون حالته الصحية في التطبيق محصّن أو لم تثبت إصابته بفيروس كورونا .

شروط السفر الجديدة

وأشارت هيئة الطيران المدني السعودية إلى أنه لن يُسمح لأي مسافر بدخول المطارات إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا، عبر ثلاث مناطق للفرز وهي:

قد يهمك:

عند الدخول للمطار، وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار.

عند منطقة إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة.

عند منطقة دخول الطائرات.

شروط السفر الجديدة وتطبيق توكلنا

ويأتي التعميم وتطبيق الضوابط المذكورة ضمن إطار تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المقررة والمعتمدة من قبل اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.

وضمن هذا الإطار أعلن عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، رئيس اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي وباء كورونا، عن ربط بيانات رحلات المسافرين بالحالة الصحية للمسافر ( محصن، أو لم تثبت إصابته) عبر تطبيق “توكلنا”.

وأشار الدعيلج إلى أن الإجراءات الجديدة ” إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق “محصّن” أو “لم تثبت إصابته” سوف يُعمل بها اعتباراً من الخميس المقبل الموافق 29/4/2021 .