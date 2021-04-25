لطالما حرصت المملكة العربية السعودية على إنشاء المشروعات المختلفة بكافة القطاعات والأقاليم بالمملكة ومن أبرزها جسر الملك فهد، فما هو جسر الملك فهد ؟ وما هو طوله ؟ فيما يلي نستعرض معلومات عن جسر الملك فهد السعودية وموعد فتح جسر الملك فهد وتكلفة إنشاء مشروع الجسر. نتابع للتعرف على المزيد.

معلومات عن جسر الملك فهد

جسر الملك فهد يحتوي على 345.000 متر مكعب من الأسمنت، وحوالي 25.000 طن خرسانة مسلحة، و10.000 طن فولاذ.

كما أن تكلفة الكيلومتر الواحد من الجسور للسدود الركامية تبلغ قيمة قدرها 68 مليون ريال سعودي.

تم رفع 9.5 مليون متر مكعب من التربة أثناء رفع الإنشاءات.

كما يقع جسر الملك فهد بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة البحرين، حيث يمتد الجسر من جنوب المملكة من مدينة الخبر حتى المنامة في دولة البحرين.

قد تم افتتاح جسر الملك فهد رسميًا في عام 1986 ميلاديًا.

طول جسر الملك فهد

جسر الملك فهد جاءت فكرة انشائه من الشيخ “خليفة آل خليفة” رئيس الوزراء لدولة البحرين، مع موافقة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، حينما استقبل الملك فيصل الشيخ خليفة في عام 1965 ميلاديًا، وقد قام الشيخ بإبداء رغبته في بناء جسر يربط بين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية، كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إنشاء الجسر، حيث بلغ جسر الملك فهد طول 25 كيلو متر.