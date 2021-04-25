شكرا لقرائتكم خبر الكويت والبحرين تؤيدان قرار المملكة بمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما قررت المملكة منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها، أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من اليوم لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها، أيدت دولتا الكويت والبحرين القرار بشدة.

واتخذت المملكة القرار بعدما أحبطت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب 5.3 ملايين حبة كبتاجون، مخبأة ضمن إرسالية فاكهة «رمان».

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد النعيم، أنه وفقا لمعايير الخطورة تم استهداف الإرسالية التي كانت في طريقها من لبنان إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء عثرت الجمارك على 5,383,400 حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية فاكهة الرمان، بحيث جرى إخفاء الكمية الكبيرة بطريقة فنية داخل ثمار الرمان.

وبين أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات، التي تضمن القبض على مستقبلي الكمية، وتم ضبط المستقبِل داخل المملكة.

من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان. وبين أنه جرى القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بحفر الباطن، وهم 5 متهمين، منهم 4 مواطنين، ونازح.

وأكد النجيدي إيقاف المقبوض عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

إلى ذلك انطلاقا من التزامات المملكة وفقا للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية، في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، وحيث لاحظت الجهات المعنية تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي تستخدم للتهريب الخضراوات والفواكه.

ونظرا إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها؛ تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة.

لماذا منعت المملكة دخول الفواكه والخضراوات من لبنان؟

تجاوزت نسبة الضبطيات المخبأة فيها 75% من إجمالي الضبطيات الواردة من لبنان، مما يستدعي اتخاذ إجراء حازم.

القرار جاء بعد سلسلة مستمرة من الضبطيات لمحاولات تهريب كميات ضخمة من المخدرات داخلها.

يحق للمملكة اتخاذ أي إجراءات تضمن سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أي مخاطر عابرة للحدود ومهددة لأمنها الوطني.

منذ بداية 2020 استهدفت السعودية بمحاولات تهريب 60 مليون حبة مخدرة كانت مخبأة في بضائع قادمة من لبنان.

المملكة منحت السلطات اللبنانية أكثر من فرصة لمعالجة الاستهدافات المتكررة لتهريب المخدرات القادمة من أراضيها.

منع إرساليات الفواكه والخضراوات اللبنانية إلى السعودية أو العبور من أراضيها، يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حفظ أمنها الداخلي وحفظ أمن دول الجوار.

تتطلع المملكة إلى قيام السلطات اللبنانية بمسؤولياتها لمنع تهريب المخدرات إلى المملكة ودول الجوار.

المملكة لن تتهاون في فرض أي إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وتعد ذلك خطا أحمر.