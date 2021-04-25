لجنتان شوريتان تناقشان عدم الالتزام بدفع النفقة وأداء الهلال الأحمر

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واستهلت اللجنة اجتماعها بالنظر فيما تضمنه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، حيث جرى استعراض الصندوق وإنجازاته من حيث عدد المستفيدين الذين يستهدف الصندوق تلبية حاجاتهم الأساسية، والذين امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي، وبعد انتهاء التقاضي وفي حالة عدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة.
فيما درست اللجنة ضمن جدول أعمالها التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441 /1442هـ، والمتضمن أبرز المنجزات التي حققتها الرئاسة خلال فترة التقرير، واطلع أعضاء اللجنة من خلال التقرير على أهم ما يتطلبه عمل الرئاسة للقيام بالمهام المنوطة بها.
وأنهت اللجنة في اجتماعها إعداد وجهة نظرها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441 /1442هـ، خلال مناقشته في جلسة سابقة، وإعداد توصياتها النهائية للعرض أمام المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى، بحثت اللجنة الصحية - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي)، التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1441/ 1442هـ.
واستعرض أعضاء اللجنة الهدف العام للهيئة، ومهامها وما احتواه من أعمال وإنجازات، وأبرز جهودها في تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية.
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