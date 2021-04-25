شكرا لقرائتكم خبر 120 موظفا في هيئة المسجد الحرام لتوجيه المعتمرين وإرشادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نحو 120 موظفا للعمل في الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام، موزعين خلال رمضان على أربع مجموعات، لتنفيذ عدة مهام منها (الجولات الميدانية داخل المسجد الحرام، والخدمة التوعوية في صحن المطاف والمسعى، وإصدار المنشورات الالكترونية وحقائب علمية، وإقامة البرنامج التوعوي تبصرة).

وأوضح مدير الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام خالد الحارثي أن الإدارة تقدم العديد من البرامج خلال شهر رمضان المبارك أبرزها تقديم نشر المواد العلمية والتوعوية للزوار عن طريق الباركودات، حيث ترجمت إلى أكثر من 10 لغات، وكذلك تقوم إدارة الهيئة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحن المطاف والمسعى والإشراف العام على ذلك، إضافة إلى تواجد أعضاء الهيئة في صحن المطاف والمسعى وجميع أرجاء المسجد الحرام على مدار 24 ساعة موزعين على أربع ورديات.

كما تؤدي الإدارة بعدة مهام منها التواجد بجوار مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وتوجيه المعتمرين وإرشادهم وفق الهدي النبوي، والعمل على تنظيم مصليات النساء في صحن المطاف وأوقات الصلوات المفروضة، وتوجيه النساء قبيل الصلوات بربع ساعة إليها، ومن ثم إخلاء المصليات بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة ليصبح صحن المطاف للطائفين فقط، والإشراف المباشر على مصلى الجنائز، وعلى مصلى ركعتي سنة الطواف بعد انتهاء المعتمرين من طوافهم، والتواجد على جبلي الصفا والمروة على مدار الساعة، وبيان الهدي النبوي للمعتمرين، وتنظيم الصلاة في المسعى، والتواجد في توسعة الملك عبدالله، وتوسعة الملك فهد، وتوجيه المصلين من الرجال والنساء إلى مصلياتهم الخاصة بهم والعمل على تحقيق التباعد وفق الإجراءات الاحترازية لهذه الجائحة.

وأكد الحارثي على أن جميع أعمال الهيئة الإدارية والتوعوية أصبحت الكترونية وبما يتوافق مع هذه المرحلة من خلال موظفين مختصين، مشيرا إلى أن مستهدفات الهيئة في هذا الشهر الكريم هي عمل 20 جولة ميدانية، و8000 جولة إشرافية على الخدمة التوعوية من الأعضاء، ونشر خمسة منشورات الكترونية، وثلاث حقائب علمية، من خلال خطة تم إعدادها وقسمت إلى أربع مراحل الأولى مرحلة استقبال الشهر الفضيل، والثانية بداية الشهر، والثالثة منتصف الشهر، والرابعة ليلة ويوم العيد المبارك.

من جهة ثانية أطلقت الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (مبادرة ساعة بث) للدروس المترجمة على منصة منارة الحرمين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام بعدة لغات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري المسعودي أن المبادرة تحتوي على برامج من أهمها: أحكام الزكاة، وترجمة معاني سورة الكهف، واقتباسات من خطب أئمة وخطباء المسجد الحرام، وكذلك عرض سيرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وأدعية مختارة من اقتباسات خطب المسجد الحرام.

من مهام الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام:

• الوجود بجوار مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام

• توجيه المعتمرين وإرشادهم وفق الهدي النبوي

• العمل على تنظيم مصليات النساء في صحن المطاف وأوقات الصلوات المفروضة

• إخلاء المصليات بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة ليصبح صحن المطاف للطائفين فقط

• الإشراف المباشر على مصلى الجنائز

• الوجود على جبلي الصفا والمروة على مدار الساعة

• بيان الهدي النبوي للمعتمرين وتنظيم الصلاة في المسعى

• توجيه المصلين من الرجال والنساء إلى مصلياتهم الخاصة بهم

• العمل على تحقيق التباعد وفق الإجراءات الاحترازية لهذه الجائحة