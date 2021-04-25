تحرير 50 مخالفة وإغلاق منشآت تجارية بالشرقية

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وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك بالتشديد عليها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.
ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.
المخالفات المرصودة:
• عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس.
• عدم تطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.
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