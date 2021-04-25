مؤسسات الطوافة تمارس الأنشطة العقارية

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كما تضمنت العقود التأسيسية بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 12 عضوا، تنتخب الجمعية العامة العادية ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين وزير الحج والعمرة الثلث الباقي من المساهمين، وذلك لمدة لا تزيد على 3 سنوات، واستثناء من ذلك فإن مدة أول مجلس إدارة تكون لمدة 5 سنوات.
ونصت العقود على أن يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة مكة المكرمة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، وخارجها لبعضها، بقرار من مجلس الإدارة، وذلك وفق لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، إضافة إلى أنه يجوز للشركة إنشاء شركات (ذات مسؤولية محددة أو مساهمة مقفلة)، وذلك لتقديم أغراضها أو خدماتها بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة بهذا الشأن.
من جهة أخرى نصت العقود على أن المؤسسين بشركات الطوافة تم اكتتابهم في كامل أسهم رأس المال، مدفوعة بالكامل، واستيفاء قيمة رأس المال من احتياطات المؤسسة المحولة بموجب القرار الوزاري، في المقابل تبدأ السنة المالية للشركة مطلع يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري وحتى نهاية ديسمبر من العام الحالي أو العام التالي.
شركات الطوافة تشمل:
- مطوفي حجاج جنوب آسيا
- مطوفي حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا
- مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية
- مطوفي حجاج الدول العربية
- مطوفي حجاج إيران
- مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا
من الأغراض التي أسست لأجلها شركات مؤسسات الطوافة وتختلف من شركة لأخرى:
- تقديم خدمات حجاج الخارج
- خدمات النقل والتخزين
- خدمات الإقامة والطعام والعمرة
- خدمات الضيافة والسياحة والفنادق والسفر
- الأنشطة العقارية
- تأجير وبيع العقارات
- التشغيل والصيانة
- تجارة الجملة والتجزئة
- الخدمات الإدارية
- خدمات الدعم والأنشطة المالية والتأمين والصناعة والتعدين
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