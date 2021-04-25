مبادرة تطوعية تعزز الوعي بتطعيم كورونا في المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتعزيز العمل التطوعي بالمسجد النبوي وفق أعلى المعايير، دشنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف أخيرا، مبادرة تطوعية تحت شعار (بالتزامنا تعود حياتنا)، تهدف للتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحث زائري المسجد النبوي الشريف على أهمية أخذ لقاح كورونا المستجد لتعود الحياة لطبيعتها كما كانت قبل الجائحة.

وأكد مدير الإدارة العامة للعمل التطوعي نايف المطيري لـ»مكة»، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، حرصت على أن يرى مشروع المبادرة التطوعية النور على أرض الواقع من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لافتا إلى أن الوكالة دأبت على تأسيس وتسخير العمل التطوعي والاستفادة من هذه الميزة وتنسيق الجهود وتوظيفها لخدمة زوار المسجد النبوي.

وبين أن العمل التطوعي يعد ركيزة من الركائز المهمة لرفعة الوطن وإنماء المجتمعات، ونشر قيم التعاون والترابط بين الناس، إضافة لكونه سلوكا إنسانيا فريدا يدل على مقدار عال من العطاء والبذل وحب الخير للإنسانية.

من جانبه نوه مدير إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة عبدالرحيم قشقري، إلى أهمية تعزيز العمل التطوعي لحماية المصلين في ظل الظروف الخاصة للجائحة خلال موسم رمضان المبارك.

أبرز أهداف المبادرة:

• تعزيز العمل التطوعي بالمسجد النبوي وفق أعلى المعايير

• التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية

• حث زائري المسجد النبوي الشريف بأهمية أخذ لقاح كورونا

• ترسيخ المشاركة المجتمعية «المنظمة» من المتطوعين والمتطوعات

المتطوعون لموسم رمضان 1442هـ بالمسجد النبوي:

• 433 تقدموا عبر المنصة من خارج الوكالة

• 548 استقطبوا من الجهات المشاركة

• 700 متطوع ومتطوعة تلقوا لقاح كورونا

أساسيات آلية تأهيل وعمل المتطوعين:

• فرزهم من خلال مقابلات شخصية

• تدريبهم من خلال الاجتماعات

• التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

• تجهيز بطاقات للمتطوعين توضح مناطق وجودهم

• تقسيمهم على فترتين من 3 ظهرا حتى توقيت إغلاق المسجد النبوي

أدوار ومهام المتطوعين والمتطوعات:

• تنظيم المصليات من ناحية الإجراءات الاحترازية للتباعد الجسدي بين المصلين

• مساندة مسؤولي الأبواب الأساسية للفرز والكشف الحراري لزائري المسجد النبوي

• المساندة في خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

• مشاركتهم في المواقع الداخلية والخارجية لتنظيم آلية التفويج للخروج من المسجد النبوي بعد الصلوات خلال الذروة

14 جهة مشاركة في مساندة العمل التطوعي بالمسجد النبوي:

إمارة منطقة المدينة المنورة - هيئة الهلال الأحمر السعودي - وزارة الصحة - مركز تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - جمعية التطوع الأهلية (فزعة) - لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة - جمعية شباب الخيرية - الجامعة العربية المفتوحة - وحدة التطوع بجامعة طيبة (تراد) - الجامعة الإسلامية - كشافة إدارة التعليم - جوالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - جوالة جامعة طيبة - جمعية الإعاقة الحركية