تسجيل 1072 إصابة بكورونا وشفاء 858 حالة

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وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 411,263 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 394,529 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 9 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6887 حالة، كما تم إجراء 58,733 فحصا مخبريا.
ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
إجمالي الإصابات 411,263
إجمالي الوفيات 6887
وفيات جديدة 9
حالات شفاء جديدة 858
الحالات النشطة 9847
حالات التعافي 394,529
إصابة جديدة 1072
حالة حرجة 1224
فحصا مخبريا 58,733
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