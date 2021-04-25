تسجيل 1072 إصابة بكورونا وشفاء 858 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1072 حالة مؤكدة وتعافي 858 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9847 حالة منها 1224 حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 411,263 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 394,529 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 9 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6887 حالة، كما تم إجراء 58,733 فحصا مخبريا.

ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات 411,263

إجمالي الوفيات 6887

وفيات جديدة 9

حالات شفاء جديدة 858

الحالات النشطة 9847

حالات التعافي 394,529

إصابة جديدة 1072

حالة حرجة 1224

فحصا مخبريا 58,733