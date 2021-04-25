غرفة الهلال الأحمر بمكة تتلقى 24 ألف مكالمة

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وكانت بلاغات الأمراض المختلفة هي الأعلى نسبة، حيث بلغت 3785 بلاغا، تلتها الحوادث المرورية بأنواعها بـ2159 بلاغا إسعافيا، والأزمات التنفسية 568 بلاغا، والحريق 631 بلاغا، والإغماء 528 بلاغا.
وبلغ عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة 98 مركزا تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.
يذكر أن الهيئة تستقبل طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق (أسعفني) ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ ويوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى والعديد من المميزات لهذا التطبيق.
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