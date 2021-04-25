شكرا لقرائتكم خبر غرفة الهلال الأحمر بمكة تتلقى 24 ألف مكالمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام العشر الأولى من رمضان، 24633 مكالمة هاتفية نتج عنها 9947 بلاغا إسعافيا.

وكانت بلاغات الأمراض المختلفة هي الأعلى نسبة، حيث بلغت 3785 بلاغا، تلتها الحوادث المرورية بأنواعها بـ2159 بلاغا إسعافيا، والأزمات التنفسية 568 بلاغا، والحريق 631 بلاغا، والإغماء 528 بلاغا.

وبلغ عدد المراكز الإسعافية بمنطقة مكة 98 مركزا تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف.

يذكر أن الهيئة تستقبل طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق (أسعفني) ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ ويوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى والعديد من المميزات لهذا التطبيق.