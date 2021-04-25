السعودية | الأمير محمد بن سلمان: نتمنى لتشاد السلام والاستقرار

شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان: نتمنى لتشاد السلام والاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً السبت، برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي.

الجنرال محمد إدريس ديبي

وعّبر ولي العهد السعودي خلال الاتصال عن خالص التعازي لرئيس المجلس ولشعب تشاد في وفاة إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد.

كما أعرب خلال الاتصال عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

من جهته أعرب رئيس المجلس عن شكره لولي العهد السعودي على مشاعره النبيلة.

إدريس ديبي

وتولّى السلطة في تشاد مجلس عسكري برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي توفي هذا الأسبوع.

وإدريس ديبي توفي، بحسب الرئاسة التشادية، الإثنين عن 68 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها على خط الجبهة في مواجهة المتمردين.

وابنه محمد إدريس ديبي جنرال بأربع نجوم يبلغ من العمر 37 عاماً. ويتولى الان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي يضم 14 من جنرالات الجيش.