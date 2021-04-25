شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العمري: سكبت الشاي على وكيل الكلية و"الشعر" أصلح بيننا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الشاعر محمد العمري، موقف محرج له عندما كان أستاذا جديدا في الكلية، مع وكيل الكلية محمد الحازمي، موضحا كيف كان الشعر سببا في الصلح بينهما.

وقال العمري خلال برنامج "الليوان": "لم أدرس على يد الدكتور محمد، فحين كنت طالبا كان هو يحضر الدكتوراه في جامعة الإمام بالرياض".

وتابع:"عُينت أنا معيدا وعاد هو من الجامعة حاملا درجة الدكتوراه وعُين وكيلا، فذهبت إلى مكتبه للتعرف عليه".

وأشار إلى أن أحد طلابه جاء من خلفه لمكتب الوكيل ليستأذن منه في شيء، قائلا:"استمعت للطالب وفي هذه اللحظة وُضع لي كوب شاي وانهيت كلامي مع الطالب ،ثم ضربت الشاي بيدي وسقط على الدكتور".

وأضاف: "المشكلة أني ضحكت ضحك غير عادي على الموقف دون السيطرة على نفسي، لينفعل الحازمي علي".

واستكمل: "انصرفت وألقيت محاضرتي، وأنا غارق في الخجل، وبعد ذلك توسط لي زملائي وتفهم الموقف فارسل لي مجموعة أبيات شعرية للصلح".