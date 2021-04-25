شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مجندات سعوديات يروين تجربة عملهن في خدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

روى مجندات طبيعة عملهن في خدمة ضيوف الرحمن بالحرم المكي، والتي تتمثل في حفظ الأمن والحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد

وقالت إحدى المجندات، وتُدعى آسيا، إنها تخرجت في جامعة أم القرى بتخصص الكيمياء، ثم حصلت على دبلومة دراسات عليا في التربية، بالإضافة إلى دبلومتين في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وأكدت المجندات أن مهامهن تتلخص في حفظ الأمن داخل الحرم المكي والحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات بين المعتمرين والمصلين، مؤكدة أن ردود الفعل التي تصلهن تدفعهن لبذل مزيد من الجهد والعمل بسعادة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين.

وتلقت المجندات دورات عسكرية على المستويين النظري والعملي، تشمل اللياقة البدنية والرماية والسيطرة والتدخل السريع وواجبات رجال الأمن.