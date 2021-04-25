بعد التفاعل مع صورهن والإشادة بهن.. مجندات الحرم المكي يكشفن طبيعة عملهن (فيديو)

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تواصل المجندات مهامهن في خدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي، والتي تتمثل في حفظ الأمن والحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسلطت قناة الإخبارية الضوء على المجندات في الحرم المكي، حيث قالت إحدى المجندات، وتُدعى آسيا، إنها تخرجت في جامعة أم القرى بتخصص الكيمياء، ثم حصلت على دبلومة دراسات عليا في التربية، بالإضافة إلى دبلومتين في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وأكدت المجندات أن مهامهن تتلخص في حفظ الأمن داخل الحرم المكي والحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات بين المعتمرين والمصلين.

وأوضحت أن ردود الفعل التي تصلهن تدفعهن لبذل مزيد من الجهد والعمل بسعادة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين.

وتلقت المجندات دورات عسكرية على المستويين النظري والعملي، تشمل اللياقة البدنية والرماية والسيطرة والتدخل السريع وواجبات رجال الأمن.

وكانت صورة إحدى المجندات في الحرم المكي قد لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب المغردين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حظيت الصورة بتقدير كبير لجهود المجندات في خدمة المصلين وضيوف الرحمن.

Source akhbaar24.argaam

