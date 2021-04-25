أمانة نجران تتفاعل مع "دوت الخليج"

في تفاعل سريع من قبل أمانة منطقة نجران مع ما نشرته «دوت الخليج» الأسبوع الماضي تحت عنوان «خطر قائم» والذي رصد خزان مياه بلا غطاء بجوار مسجد العرباض بن سارية بحي الضباط، وقامت الأمانة بالشخوص على الموقع وتبين أنه خزان تابع للمسجد، وتم تأمينه في وقت سابق بأدوات السلامة إلا أن أطفالا قاموا بإسقاط الفطاء داخل الخزان، وتم تأمين غطاء محكم غير قابل للإزالة.



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