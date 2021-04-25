162 ضبطية ومخالفة في أسبوع بيئي ساخن

شهدت الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، نشاطًا مكثفًا للقوات الخاصة للأمن البيئي أسفرت عن ضبط 162 شخصًا وجهة مخالفين لنظام الأمن البيئي تنوعت مخالفاتهم بين بيع الحطب المحلي أو نقله، ورعي في أماكن يمنع فيها إطلاق الإبل والماشية، ونقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح.

وبلغ عدد المواطنين المعتدين على البيئة والحياة الفطرية خلال الأيام السبعة 86 مواطنًا في مختلف المناطق، وقالت قوات الأمن البيئي إنه تم القبض عليهم، وتحرير المخالفات في حقهم، ومن ثم تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة.

وتشمل مهام القوات الخاصة للأمن البيئي، المراقبة والتحري الأمني، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والإحالة إلى الجهات المختصة، والمساندة والدعم الأمني، والمشاركة في حالات الطوارئ، والتوعية البيئية.

الضبطيات والمخالفون

14 أبريل

32 مخالفًا لنظام البيئة

6 مناطق

15 مواطنًا

17 مقيمًا

18 أبريل

32 محلًا تجاريًا تستخدم الحطب المحلي

77.2 متر مكعب الكمية المضبوطة

18 أبريل

37 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

19 مواطنًا

18 مقيمًا

19 أبريل

- متهمان يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة

- مواطن

- مقيم

19 أبريل

5 مخالفين لنظام البيئة

مواطنان

3 مقيمين

20 أبريل

48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة

76 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي

21 أبريل

6 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة

3 جرافات

3 شاحنات

المتهم مواطن

يعمل عليها مقيمون من الجنسيات الأفغانية والباكستانية