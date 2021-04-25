نظام لمراقبة المواد النووية والإشعاعية

تعتزم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تنفيذ 3 مشاريع لبناء سجل وطني للمعلومات النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية ، وتوريد وتركيب نظام وشبكة مراقبة حركة المواد النووية والمشعة، فضلا عن تأسيس مكتب لإدارة البيانات بالهيئة.

تسجيل المعلومات

وتستهدف الهيئة من مشروع بناء السجل الوطني، للمعلومات النووية والإشعاعية تطوير 3 أنظمة إلكترونية وهي: «نظام إلكتروني تفاعلي لإدارة السجلات الوطنية في المملكة»نظام السجلات الوطنية«بإدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومشاركة كل من طالبي التراخيص والمرخص لهم من قبل الهيئة، ويهدف النظام إلى تسجيل البيانات والمعلومات للمصادر المشعة وتحديثها بشكل دوري، وكذلك تسجيل معلومات العاملين في مختلف الممارسات الإشعاعية والنووية، كما سيوفر النظام قاعدة بيانات وطنية، تبين حركة المصادر الإشعاعية من تصدير واستيراد وأيضاً جرعات العاملين السنوية في الممارسات الإشعاعية، وسيعمل النظام على تسهيل عمل العمليات الرقابية وعرض التقارير».

سياسات ومعايير

وفي المشروع الثاني تسعى الهيئة إلى تأسيس مكتب إدارة البيانات بهيئة الرقابة النووية والاشعاعي، والذي يهدف إلى تطبيق السياسات والمعايير المعتمدة من مكتب إدارة البيانات الوطنية «NDMO». وتتمثل الخدمات الاستشارية المطلوبة في تقييم الوضع الحالي، و تحديد الوضع المستهدف وتطوير الخطط للوصول إلى النضج المطلوب، وتطوير السياسات والإجراءات والعمليات الخاصة بالهيئة، لحوكمة جميع الممارسات لإدارة البيانات، ومراقبة الامتثال لها وإعداد التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية.

شبكة مراقبة

أما المشروع الثالث فهو توريد وتركيب نظام، وشبكة مراقبة حركة المواد النووية والمشعة، في إطار منظومة الأمن النووي الوطنية، من خلال توريد وتركيب بوابات مراقبة إشعاعية وطيفية، لمراقبة حركة الشحن «الصادرات والواردات» في منافذ المملكة الجوية والبحرية، أماكن تجميع الخردة المعدنية، أو أي مكان آخر ترى الهيئة أهمية تركيب هذه البوابات فيه. تهدف هذه البوابات إلى رصد أي حركة مرور للمواد النووية، والمواد المشعة، والمنتجات الملوثة بها، والتي تمر من أمام هذه البوابات.

من أهداف المشاريع

تطوير 3 أنظمة إلكترونية

توفير قاعدة بيانات وطنية

تسهيل العمليات الرقابية وعرض التقارير

تأسيس مكتب لإدارة البيانات

تقييم الوضع الحالي وتحديد المستهدف

تطوير السياسات والإجراءات وعمليات الهيئة

توريد وتركيب نظام وشبكة مراقبة حركة المواد النووية والمشعة