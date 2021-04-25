أسست كلية طب الأسنان بجامعة نجران 56 عيادةً للأسنان داخل مبنى الكلية مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها الطبية في العام الحالي 2021 نحو 1769 مستفيدًا.



كانت هذه تفاصيل خبر 56 عيادة للأسنان بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.