سوق رمضاني للأسر المنتجة في تنومة

حظيت محافظة تنومة بسوق للأسر المنتجة يجمعها في مكان واحد بالقرب من الجامع الجديد بالمحافظة وأقيم السوق في المواقف الشمالية للجامع بتنظيم من بلدية المحافظة وجهود فريق سواعد بلدي التطوعي والذي يشرف ويتابع الإجراءات الاحترازية في مدخل السوق الرمضاني بقياس درجة الحرارة ولبس الكمامة الطبية للمتسوقين والباعة وتوفير المعقمات في مكان مناسب للجميع.

وتعد هذه المحاولة الثانية للبلدية، والتي كانت قبل عامين فقد حاولت أن تجمع الجهات المنتجة في مكان واحد، ولكن لم يكتب النجاح للمشروع إذ لم يلتزم الباعة بالمكان لأنه داخل سوق السبت، ولم يكن على الشارع العام كما هو الآن.