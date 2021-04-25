120 موظفا للتوعية بالمسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حوالي 120 موظفا، للعمل في الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام، موزعين خلال شهر رمضان المبارك على أربع مجموعات، لتنفيذ عدة مهام منها «الجولات الميدانية داخل المسجد الحرام، والخدمة التوعوية في صحن المطاف والمسعى، وإصدار منشورات الإلكترونية وحقائب علمية، وإقامة البرنامج التوعوي تبصرة».

وأوضح مدير الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام، الشيخ خالد بن محمد الحارثي أن الإدارة تقدم عددا من البرامج خلال شهر رمضان المبارك، أبرزها عمل إدارة التوعية والتي تقوم بنشر المواد العلمية التوعوية للزوار، عن طريق الباركودات، حيث ترجمت إلى أكثر من عشر لغات.