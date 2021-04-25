البرد يكسو جبال عسير

هطلت السبت، أمطار غزيرة على منطقة عسير لليوم السابع على التوالي، وصاحب الأمطار سقوط كميات من البرد على مرتفعات جبال السروات، شمال مركز طبب، في الوقت الذي أصدرت فيه مديرية الدفاع المدني تحذيرا، أهابت فيه بتوخي الحيطة لاحتمالية هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من هطول الأمطار الرعدية، أنه ابتداء من أول أمس وحتى الثلاثاء تتأثر مناطق عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، كانت شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار عسير

مدينة أبها - مركز طبب أمطار متوسطة

سراة عبيدة - مركز الفرشة أمطار متوسطة

بيشة - مركز ترج أمطار متوسطة

تنومة - البلد أمطار متوسطة

النماص - البلد أمطار متوسطة

أحدرفيدة - مركز الواديين أمطار متوسطة

خميس مشيط - مركز الرصراص أمطار خفيفة