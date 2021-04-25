السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 71 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



ساو باولو 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 71137 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أمس أن أكثر من 389 ألفا لقوا حتفهم منذ بداية الجائحة وإجمالي الإصابات يقترب من 15 مليونا.

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ساو باولو 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسسجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 71137 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3076 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أمس أن أكثر من 389 ألفا لقوا حتفهم منذ بداية الجائحة وإجمالي الإصابات يقترب من 15 مليونا.// انتهى //00:54ت م0004

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