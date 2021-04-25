السعودية اليوم / مركز لقاحات كورونا الخاص بمنسوبي وأسر أمانة الجوف يقدم 653 جرعة



سكاكا 12 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

قدم مركز لقاحات

ويأتي ذلك ضمن مبادرة "ممتثل" التي دشنها مؤخراً أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان على مستوى الأمانة والبلديات التابعة لها، لتعزيز الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية، وزيادة نسبة امتثال المنشآت التجارية والأفراد لتدابير الوقاية من

وخصصت الأمانة ضمن فعاليات مبادرة "ممتثل" مركزا لتقديم لقاح كورونا للموظفين من منسوبي ومنسوبات الأمانة وأسرهم والبلديات التابعة، بالتعاون مع الصحة.

//انتهى//

23:59ت م

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سكاكا 12 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسقدم مركز لقاحات كورونا المخصص لمنسوبي أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة 653 جرعة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.ويأتي ذلك ضمن مبادرة "ممتثل" التي دشنها مؤخراً أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان على مستوى الأمانة والبلديات التابعة لها، لتعزيز الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية، وزيادة نسبة امتثال المنشآت التجارية والأفراد لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد وخصصت الأمانة ضمن فعاليات مبادرة "ممتثل" مركزا لتقديم لقاح كورونا للموظفين من منسوبي ومنسوبات الأمانة وأسرهم والبلديات التابعة، بالتعاون مع الصحة.//انتهى//23:59ت م0131

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