السعودية اليوم / تونس تسجل 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



تونس 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231 ، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.

// انتهى //

23:33ت م

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تونس 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت تونس 61 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 2649 إصابة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10231 ، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 298992.// انتهى //23:33ت م0128

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