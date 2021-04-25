السعودية اليوم / المملكة المتحدة تسجل 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.

// انتهى //

23:23ت م

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لندن 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 2,061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 32 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,403,170 إصابةً ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,417.// انتهى //23:23ت م0126

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