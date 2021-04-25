السعودية اليوم / المكسيك تسجل 3308 إصابات جديدة بفيروس كورونا و349 وفاة



مكسيكو سيتي 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 3308 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2326738، والوفيات 214853.

// انتهى //

23:00ت م

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مكسيكو سيتي 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 3308 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 349 وفاة.وأشارت وزارة الصحة المكسيكية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2326738، والوفيات 214853.// انتهى //23:00ت م0122

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