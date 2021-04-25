السعودية | ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد

المناطق_واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، عبر خلاله عن خالص التعازي له ولشعب تشاد في وفاة والده إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد.

كما أعرب سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التمنيات لدولة تشاد بالسلام والاستقرار والتوفيق للمجلس للعمل بما يحقق تطلعات الشعب التشادي.

من جهته اعرب رئيس المجلس عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.