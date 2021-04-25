وزير الصناعة: هيئة الجبيل وينبع حولت الصحاري إلى مدن صناعية رائدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أمس السبت: إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمكنت من تحويل الصحاري إلى مدن صناعية رائدة.

اهتمام وطموح كل مستثمر:

وأوضح الخريف، أن مدن الهيئة أصبحت محط اهتمام وطموح كل مستثمر بسبب المزايا التنافسية التي توفرها في جودة الحياة والإسكان، إضافة إلى البنية التحتية المميزة في صناعة البتروكيماويات؛ ما أدى إلى جذب استثمارات تتجاوز تريليون ريال بنهاية عام 2020.

إنجازات هيئة الجبيل:

وجاء حديث الخريف تعليقًا على الإنجازات التي وصلت إليها الهيئة من خلال وصول الصناعات الأساسية والثانوية في مدنها إلى 870 صناعة، وبلوغ حجم الاستثمارات أكثر من 1.191 مليار ريال.

وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد أكدت أن كل ريال تنفقه الحكومة عليها يجذب 8 ريالات من القطاع الخاص.



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