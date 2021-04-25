مبادرة تستقطب المختصين لوضع حلول تقنية تخدم القرآن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، تطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم مبادرة (برمجان القرآن الكريم) الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في تعليم القرآن الكريم، ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تخدم كتاب الله الكريم بالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن رعاية أمير المنطقة لمختلف مناشط الجامعة، تعد حافزا لمواصلة مجهوداتها في خدمة الوطن وأبنائه، وتنمية قدراتهم الإبداعية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تسعى لاستقطاب المختصين في الحلول البرمجية والتطبيقات والمنصات مع المهتمين بالقرآن الكريم على المستوى التخصصي وذلك بهدف إيجاد حلول تقنية علمية قابلة للتنفيذ تخدم القرآن الكريم في مجالات قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه، إضافة إلى تقديم لقاءات علمية واستشارية وإرشادية، وذلك للتحول إلى العمل المؤسسي والإسهام في ربط المسلمين بكتاب الله تعالى.



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