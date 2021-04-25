«تخصص» يساعد على معرفة تاريخ الإنسانية والحضارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم دراسة التاريخ معرفة عن تاريخ الإنسان والحضارات، ولا يعلم العديد من دارسي هذا التخصص أن الوظائف المتاحة لهم عديدة، ولكنهم يحصرون مهامهم فقط بـ(معلم).

«مكة» رصدت عددا من الوظائف المرتبطة مباشرة بـ(تخصص التاريخ) والمهارات المهمة التي تحتاجها لتقديم السيرة الذاتية.

خيارات العمل

وظائف مرتبطة بالمجال مباشرة:

• باحث أكاديمي

• أرشيفي

• مدير تراث

• مفتش مبان تاريخية (مسؤول صيانة)

• ضابط تعليم المتحف

• أمين متحف (معرض)

• مسؤول متحف (المعارض)

• مدرس

وظائف تستفيد من التخصص:

• أمين مكتبة أكاديمي

• عالم آثار

• صحفي إذاعي

• مسؤول الخدمة المدنية

• مساعد تحرير

• مسؤول الموارد البشرية

• ضابط المعلومات

• تنفيذي تسويق

• مسؤول السياسة

• مساعد سياسي

• كاتب عدل

• وكيل المواهب

ملاحظة: تذكرْ أن عددا من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين يحملون أي مادة دراسية؛ لذلك لا تقصر بحثك على الوظائف المدرجة هنا.

تساعدك دراسة التاريخ على تطوير المهارات في:

• التفكير النقدي والمهارات التحليلية، بما في ذلك القدرة على حل المشكلات والتفكير الإبداعي.

• الصرامة الفكرية والاستقلالية، بما في ذلك القدرة على إجراء بحث مفصل.

• القدرة على بناء حجة وإيصال النتائج بطريقة واضحة ومقنعة، شفهيا وكتابيا.

• القدرة على العمل دون إشراف مباشر وإدارة وقتك وأولوياتك بشكل فعال.

• القدرة على مناقشة الأفكار في مجموعات، والتفاوض وطرح الأسئلة والتلخيص.

• القدرة على التفكير بموضوعية والتعامل مع المشكلات والمواقف الجديدة بعقل متفتح.

• تقدير العوامل المختلفة التي تؤثر على أنشطة الجماعات والأفراد في المجتمع.

مهارات عامة وأساسية يفضلها أصحاب العمل:

• العمل الجماعي

• احترام الوقت

• التفكير التحليلي

• العمل تحت الضغط

ملاحظة: المهارات المذكورة ليست الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة.

الإيجابيات



معرفة أحداث التاريخ بدقة والقدرة على النقاش الدائم.

اكتساب معرفة بتاريخ وعلوم البشرية.

تنوع فرص العمل بعد التخرج.

اكتساب وتطوير مهارات بحثية.

القدرة على التفكير المنطقي.

القدرة على التوقع للمستقبل من خلال دراسة أنماط وتفكير البشرية.

العيوب:

الشعور بالممل.

الحاجة إلى حفظ أمور أحداث عديدة.

الحاجة إلى مراجعة الأحداث بشكل دائم.

صعوبة الحصول على وظيفة أكاديمية.

مجالات العمل:

شركات المحاسبة.

مكاتب الأرشفة والسجلات.

البنوك.

الجمعيات الخيرية.

مؤسسات التعليم العالي.

منظمات التنمية الدولية.

المؤسسات القانونية.

شركات النشر.

المدارس.

محطات البث التلفزيوني والإذاعي.

ملاحظة: المجالات المذكورة ليست الوحيدة، تذكرْ أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد.

المعايير:

1ـ المهارات والواجبات المذكورة بعض ما في المجال وليس جميعها.

2 ـ المحتوى مأخوذ من مواقع علمية مهتمة بالتوظيف وأخرى لجامعات.

3 ـ جرى الرجوع إلى 10 مصادر لتنوع المحتوى.

4 ـ جميع المعلومات مأخوذة من نفس المصادر لضمان الوحدة.

5 ـ استبعاد بعض التخصصات والمجالات غير الموجودة في المملكة.

6 ـ أخذ التخصصات التي اتفقت عليها المراجع.